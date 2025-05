Criminosos sequestram ônibus durante confrontos entre facções rivais no Rio de Janeiro

Criminosos sequestraram mais um ônibus durante confrontos entre facções rivais no Rio de Janeiro. Os traficantes têm adotado a estratégia para evitar que a polícia tenha acesso às comunidades. Desde o começo do mês pelo menos três pessoas morreram por causa dos confrontos na Pedreira. Integrantes das facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando disputam pontos de tráfico de drogas e o controle territorial da comunidade.



