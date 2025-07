Comitê brasileiro busca soluções para tarifas impostas por Trump Alckmin lidera esforços junto a ministérios para mitigar impactos econômicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h00 ) twitter

Alckmin presidirá comitê que discutirá com empresas e setores os impactos das tarifas de Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin lidera um comitê criado pelo governo para discutir os impactos das tarifas de importação de 50% anunciadas por Donald Trump. O grupo inclui representantes dos ministérios da Fazenda, Relações Exteriores e Casa Civil. As reuniões com setores afetados começam na próxima terça-feira (15), com a indústria pela manhã e o agronegócio à tarde.

O presidente Lula assinou uma lei de reciprocidade econômica que permite retaliações às tarifas americanas, com decreto regulamentador previsto para publicação no Diário Oficial. Durante o lançamento de um programa de isenção para taxistas, Lula não mencionou as tarifas impostas por Trump.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a questão através do ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou que as sanções se baseiam em uma compreensão imprecisa dos eventos no Brasil. Barroso também comentou sobre as investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando que as decisões judiciais serão baseadas em provas.

