Comunidade judaica critica declarações de Lula sobre conflito em Gaza Líderes expressam preocupação com aumento global de incidentes antissemitas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h32 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h32 )

Entidades que representam a comunidade judaica no Brasil manifestaram descontentamento com as recentes declarações do presidente Lula sobre a atuação de Israel no conflito contra o Hamas. Durante uma coletiva, Lula comentou sobre as ações de Israel na Faixa de Gaza, afirmando que não se trata de uma guerra, mas de um exército atacando civis.

O presidente destacou que, devido ao histórico de sofrimento do povo judeu, espera-se um tratamento mais humanitário de Israel para com os palestinos. Ele também mencionou que Israel deveria evitar o que chamou de vitimismo. As críticas de Lula foram vistas como falta de neutralidade, especialmente após os ataques do Hamas a Israel.

Líderes da comunidade judaica no Brasil alertaram que tais declarações podem intensificar o ódio contra judeus no país, citando um aumento global de 340% nos incidentes antissemitas. A Embaixada de Israel no Brasil emitiu uma nota afirmando que o conflito poderia cessar se o Hamas entregasse os reféns e armas. A comunidade judaica também expressou esperança de que Lula, em conjunto com outros líderes, como o presidente Macron, possa atuar na mediação pela paz.

