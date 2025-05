Conclave em Roma reúne cardeais para eleger novo Papa Primeira votação indica falta de consenso entre os 133 cardeais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h24 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h24 ) twitter

Começa nesta quarta (7) o conclave que elegerá o novo Papa

O conclave para eleger o novo Papa começou em Roma, com a participação de 133 cardeais de 70 países. Após mais de três horas de reunião, a primeira votação não resultou em consenso, conforme indicado pela fumaça preta. A partir do dia seguinte, poderão ocorrer até quatro votações diárias, duas pela manhã e duas à tarde, até que a fumaça branca anuncie a escolha do sucessor do Papa Francisco, falecido em 21 de abril.

Durante o conclave, um grupo de vítimas de abuso sexual na Igreja Católica denunciou que dois cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle e o italiano Pietro Parolin, teriam conhecimento de casos de abuso, mas não tomaram medidas para punir ou denunciar os envolvidos. As últimas duas eleições papais duraram dois dias, e a expectativa é que o processo atual siga um cronograma semelhante.

