Concurso Nacional Unificado oferece milhares de vagas com altos salários

Minuto JR: Concurso público oferece quase 3,7 mil vagas; salários podem passar de R$ 17 mil

O Ministério da Gestão e Inovação divulgou a realização da segunda edição do Concurso Nacional Unificado, disponibilizando quase 3.700 vagas. Os salários oferecidos podem ultrapassar R$ 17 mil. As inscrições estarão abertas a partir de quarta-feira (2) e se estenderão até o dia 20 de julho, com as provas agendadas para o dia 5 de outubro.

Os voos de balão em Praia Grande, Santa Catarina, serão retomados amanhã (1º), após um intervalo de dez dias devido a um acidente que resultou em oito mortes. Foram implementadas 25 medidas de segurança, incluindo o uso de extintores de incêndio e a formação de uma comissão meteorológica para monitorar as condições climáticas antes dos voos.

