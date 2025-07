PF assume atribuições relacionadas ao controle de armamento dos CACs nesta terça (1º)

A Polícia Federal assume, a partir de amanhã (1º), as atribuições relacionadas ao Controle de Armamento de Colecionadores, Atiradores e Caçadores, os CACs. A responsabilidade era do comando do Exército. Com a mudança, a Polícia Federal publicou novos requisitos. Agora é necessário ter 25 anos para emitir o registro como colecionador e caçador. No caso de atiradores desportivos, a idade mínima é de 18 anos. A validade do documento passou de dez para três anos. A guia para transporte tem validade limitada de um a seis meses. Mais de 120 centrais de controle de armas vão ser instaladas em todo o país. As mudanças entram em vigor gradativamente, até o fim de agosto.



