Confira como fica o tempo nesta sexta (14)

Na última semana do verão, as tempestades ganham destaque. Na tarde da última quarta-feira (12), em 1 hora e meia, caíram 1601 raios na capital paulista. Há previsão de pancadas de verão em quase todos os estados. A semana começou com a entrada de uma frente fria, aliviando o calor em algumas áreas do Brasil, e termina com chuva forte. A formação de uma nova frente fria sobre o oceano reforça as instabilidades entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e deixa as áreas em alerta para temporais.

