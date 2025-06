Conflito entre Irã e Israel afeta preços globais do petróleo Queda no valor do barril ocorre após sinais de redução de tensões pelo Irã JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h24 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h32 ) twitter

Conflito entre Irã e Israel afeta o preço do petróleo em todo o mundo

O confronto entre Irã e Israel está influenciando os preços do petróleo globalmente. O Irã, sendo um dos principais produtores, viu o valor do barril cair após indicar que não pretende intensificar o conflito. Na última sexta-feira (13), o preço do barril tinha subido mais de 8%.

O Irã possui 12% das reservas mundiais de petróleo e atualmente preside a organização dos países exportadores. Bombardeios israelenses danificaram instalações de óleo e gás no Irã, segundo autoridades locais, o que pode levar a uma redução na oferta de petróleo, afetando o estreito de Ormuz, crucial para a exportação mundial.

Especialistas alertam que uma crise no fornecimento pode impactar o Brasil, influenciando a bolsa de valores, o câmbio e o preço dos combustíveis. A duração do conflito será fundamental para as projeções sobre o mercado de petróleo, podendo influenciar decisões de reajuste de preços por empresas como a Petrobras.

Assista ao vídeo - Conflito entre Irã e Israel afeta o preço do petróleo em todo o mundo

