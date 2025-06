Conflito entre Israel e Irã gera quedas nas bolsas e alta no preço do petróleo As principais praças da Ásia, Europa e Estados Unidos fecharam em baixa devido ao temor de uma escalada no conflito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h39 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h39 ) twitter

Ataques de Israel ao Irã fazem bolsas de valores ao redor do mundo caírem

Os ataques de Israel ao Irã provocaram um efeito imediato nos mercados financeiros globais, com quedas nas bolsas de valores e alta no preço do petróleo. As principais praças da Ásia, Europa e Estados Unidos fecharam em baixa devido ao temor de uma escalada no conflito. No Brasil, a Bolsa caiu 0,43%, mas o dólar se manteve estável. Especialistas alertam que em cenários de instabilidade geopolítica, os mercados tendem a evitar economias emergentes, o que é ruim para o país. O barril de petróleo tipo Brent subiu mais de 7%, pressionando a inflação brasileira já afetada por combustíveis indexados. A Ásia foi a primeira a sentir os efeitos, com quedas significativas nas bolsas do Japão, Hong Kong e Shanghai. Nos Estados Unidos, tanto o índice Dow Jones quanto a Nasdaq registraram baixas consideráveis. Na Europa, a Euronext também sofreu redução significativa.

Assista ao vídeo - Ataques de Israel ao Irã fazem bolsas de valores ao redor do mundo caírem

