Confronto na Caxemira entre Índia e Paquistão deixa mortos

Índia ataca a região da Caxemira, no Paquistão; uma criança morreu

Um confronto entre Índia e Paquistão na região da Caxemira resultou na morte de uma criança e ferimentos em outras duas. O ataque indiano foi seguido pela derrubada de dois jatos da Índia pela força aérea paquistanesa, em retaliação ao bombardeio.

O ataque indiano ocorreu em resposta a um atentado terrorista no lado indiano da Caxemira no mês anterior, que deixou 26 mortos. Esta região tem sido disputada desde que ambos os países se tornaram independentes do Reino Unido, sendo palco de frequentes conflitos entre as nações vizinhas.

