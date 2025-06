Confronto no Complexo de Israel afeta trânsito e serviços no Rio Ação policial fecha escolas e unidades de saúde por segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h15 ) twitter

Principal avenida do RJ é fechada após confronto entre policiais e criminosos no Complexo de Israel

Um confronto entre policiais e criminosos no Complexo de Israel, uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro, levou ao fechamento temporário de escolas, unidades de saúde e interrompeu o tráfego na Avenida Brasil por 45 minutos. A operação começou durante a madrugada com o objetivo de combater roubos de carros e cargas, além das disputas territoriais armadas na região.

A troca de tiros também comprometeu a circulação de trens e ônibus. Por segurança, 16 escolas e três unidades de saúde foram fechadas. Barricadas que dificultavam o acesso policial foram removidas com retroescavadeiras. Os policiais identificaram locais usados pelo crime organizado para observação e armazenamento de armas e drogas.

Durante a operação, um fuzil anti-drone foi apreendido, mas não houve prisões. Os agentes também visitaram a antiga mansão de Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, chefe do tráfico local. Lá, aterraram um lago usado para criação de carpas. O traficante permanece foragido. Há denúncias de crimes ambientais na área, incluindo desvio de curso d’água.

