Confrontos das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana são definidos

Sorteios definem confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana

Os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana foram sorteados hoje. Na Libertadores, o Internacional enfrentará o Flamengo por uma vaga nas quartas de final. O São Paulo viajará para a Colômbia para jogar contra o Atlético Nacional. O Palmeiras terá como adversário o Universitário do Peru. O Botafogo, atual campeão, enfrentará a LDU do Equador, enquanto o Fortaleza jogará contra o Vélez Sarsfield da Argentina.

Na Copa Sul-Americana, o Bahia disputará a repescagem contra o América de Cali da Colômbia; o vencedor enfrentará o Fluminense nas oitavas de final. O Vasco jogará contra o Independiente Del Valle do Equador. Já o Grêmio enfrentará o Alianza Lima do Peru. Por fim, o Atlético Mineiro jogará contra o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Todas as partidas estão programadas para acontecer em agosto.

