Fraude no INSS: Justiça determina o bloqueio de quase R$ 24 milhões em bens de empresas investigadas

A Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio de quase R$ 24 milhões em bens de empresas investigadas por supostas fraudes do INSS. A decisão é a primeira das 15 ações ajuizadas para garantir o ressarcimento de aposentados e pensionistas. No total, a Advocacia-Geral da União pede o bloqueio de mais de R$ 2,5 bilhões.



