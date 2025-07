Confrontos no sul da Síria entre beduínos e drusos resultam em centenas de mortes Mais de 500 pessoas morreram nos conflitos recentes na região de Sweida JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h37 ) twitter

Síria registra novos confrontos no sul do país entre beduínos e minoria árabe drusa

No sul da Síria, a região de Sweida foi novamente palco de intensos confrontos entre beduínos e a minoria árabe drusa, que conta com o apoio de Israel. Os embates já deixaram mais de 500 mortos nos últimos dias. Um representante dos beduínos afirmou que o recente cessar-fogo anunciado se aplica apenas ao exército sírio.

As tropas começaram a se retirar da área de conflito sob ordens do presidente interino da Síria, Ahmed Al-Sharah, que destacou a proteção dos drusos como prioridade governamental. A minoria árabe drusa busca estabelecer uma região autônoma no país.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não descartou novas operações militares para proteger os drusos se necessário. Em resposta à crescente tensão, tropas israelenses reforçaram a segurança na fronteira síria.

Assista ao vídeo - Síria registra novos confrontos no sul do país entre beduínos e minoria árabe drusa

