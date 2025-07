Homem suspeito de envenenar enteado com bolinho de mandioca é preso

Está preso o homem suspeito de ter envenenado o enteado com um bolinho de mandioca. Para a investigação, ele premeditou o crime porque o rapaz iria sair de casa. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, uma mensagem de texto é até agora a principal prova contra o padrasto. Durante os depoimentos, Admilson Ferreira dos Santos, padrasto da vítima, apresentou contradições. Segundo a delegada, apesar de estar em um relacionamento com a mãe da vítima, há provas de que o padrasto abusava dos enteados há anos e fazia questão de manter relações sexuais com eles, principalmente com Lucas Silva Santos.



