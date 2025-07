Comitê criado para discutir crise com os EUA se reúne com representantes de empresas americanas

O comitê criado pelo presidente Lula para discutir a crise com os Estados Unidos se reuniu hoje (16) com representantes dos setores produtivos e de empresas americanas. O governo também enviou uma carta de repúdio ao tarifaço. A carta afirma que o Brasil "permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução para a crise econômica entre os dos países".



