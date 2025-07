Polícia investiga quadrilha que recebia propina para deixar carros com documentação falsa circularem

No Rio Grande do Sul, a polícia investiga uma quadrilha que recebia propina para deixar rodar veículos que não poderiam estar nas ruas. As fraudes eram negociadas por mensagens de celular. A investigação apontou que a fraude era praticada por vistoriadores que trabalhavam em centros credenciados. Em troca de dinheiro, carros com motores sem nota fiscal, peças roubadas ou alterações nos dados eram liberados como se estivessem em situação regular. Confira mais detalhes na reportagem.



