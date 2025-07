Conselho de Ética suspende mandato de Janones por ofensas a Nikolas Ferreira Deputado André Janones é acusado de usar linguagem ofensiva no plenário JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 00h05 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h05 ) twitter

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados suspendeu por três meses o mandato do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. A decisão foi aprovada por 15 votos a 3, após acusações de quebra de decoro parlamentar por ofensas ao deputado Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.

De acordo com o relator do caso, Janones usou termos ofensivos e homofóbicos durante uma sessão no plenário. Em sua defesa, Janones afirmou que estava se manifestando contra a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos quando foi agredido verbalmente. O deputado declarou que pretende recorrer da suspensão.

