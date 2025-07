SP: polícia pede a prisão de padrasto que teria servido bolinho envenenado para o enteado

Um caso de envenenamento, em São Paulo, teve uma reviravolta na investigação. A polícia pediu a prisão do padrasto do jovem, que passou a ser o principal suspeito. Ele teria servido um bolinho de mandioca envenenado para o enteado. Lucas dos Santos, de 19 anos foi internado, depois de uma parada cardiorrespiratória. Bolinhos de mandioca feitos pela tia dele, na sexta-feira (11) teriam sido envenenados. Claudia dos Santos era até então, a principal suspeita de ter envenenado o sobrinho. Em depoimento, ela negou e disse que outras pessoas também comeram, mas não passaram mal.



