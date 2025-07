Representantes da indústria e do agronegócio se reúnem com o governo para discutir tarifaço de Trump

Começaram nesta terça-feira (15) as reuniões do comitê que vai discutir medidas de resposta ao tarifaço anunciado pelo presidente americano, Donald Trump. indústria e agronegócio foram os primeiros setores a se reunirem com o governo. Empresários defenderam um adiamento mínimo de 90 dias para aplicação das novas tarifas. O comitê vai se reunir com mais setores e empresários nos próximos dias. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, coordenador do grupo, disse que a intenção do governo é reverter a tarifa e não pedir adiamento da data.



