Conselho Federal de Medicina autoriza cirurgia bariátrica a partir dos 14 anos Adolescentes com IMC acima de 40 podem realizar o procedimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h54 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h54 )

Cirurgia bariátrica passa a ser autorizada em pacientes a partir dos 14 anos de idade

O Conselho Federal de Medicina atualizou as diretrizes para cirurgia bariátrica, permitindo que adolescentes a partir dos 14 anos realizem o procedimento. A decisão visa combater o aumento da obesidade entre jovens, que tem gerado problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas.

A nova regulamentação especifica que adolescentes de 14 e 15 anos podem se submeter à cirurgia se tiverem um índice de massa corporal (IMC) superior a 40. Um cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá destacou a segurança do procedimento para essa faixa etária quando bem preparado. Para aqueles com mais de 16 anos, o procedimento é autorizado com IMC a partir de 30, desde que haja outra condição de saúde associada, como doenças cardiovasculares graves ou diabetes tipo 2.

