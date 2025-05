Corinthians afasta Augusto Melo; Osmar Stabile assume presidência interina Vice-presidente enfrenta desafios financeiros ao assumir clube paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 28/05/2025 - 01h13 ) twitter

Conselho deliberativo do Corinthians aprova afastamento de Augusto Melo

O conselho deliberativo do Corinthians afastou Augusto Melo da presidência do clube devido a acusações de gestão irresponsável e crimes financeiros. Em seu lugar, Osmar Stabile, vice-presidente, assumiu interinamente a liderança.

Melo foi indiciado por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa em um caso envolvendo uma ex-patrocinadora do Corinthians. Ele nega as acusações e afirma ter enfrentado desafios significativos pelo progresso do clube.

Osmar Stabile descreveu a situação financeira como crítica, mencionando a falta de recursos imediatos para pagar dívidas que ultrapassam R$2,5 bilhões. Ele afirmou que o departamento técnico e a diretoria de futebol permanecerão inalterados sob sua gestão.

Stabile ficará no cargo até uma nova votação entre os sócios decidir sobre o impeachment de Augusto Melo, prevista para ocorrer em até dois meses.

