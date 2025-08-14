Corinthians sofre nova baixa com cirurgia de Yuri Alberto

Logo R7.com
O Corinthians enfrenta mais um desfalque em seu elenco. O atacante Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia em São Paulo após sentir dores abdominais. O diagnóstico indicou uma hérnia na região da virilha, exigindo intervenção médica.

A operação ocorreu durante a madrugada, e a expectativa é que o jogador receba alta na quinta-feira. No entanto, ainda não há previsão para seu retorno aos campos, o que preocupa a equipe que já lida com outras lesões significativas.

