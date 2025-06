Corpo de empresário desaparecido é encontrado em obra em SP Investigação busca determinar se morte de Adalberto Junior foi acidental ou criminosa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h04 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h04 ) twitter

Corpo de empresário em SP é encontrado dentro de buraco em local em obras

Após quatro dias de buscas intensas, o corpo do empresário Adalberto Junior, de 36 anos, foi encontrado em uma área em obras no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Desaparecido desde sexta-feira, quando participou de um evento de motociclismo no local, seu corpo foi localizado dentro de um buraco estreito com largura de 40 centímetros e profundidade variando entre 2 e 7 metros.

Os bombeiros foram acionados para resgatar o corpo. Eles removeram o capacete da vítima antes de amarrar uma corda ao corpo para retirá-lo do buraco. Durante todo o processo, a estrutura foi coberta por uma lona.

A investigação está sob responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que tenta descobrir se a morte foi acidental ou resultado de um crime. Adalberto estava sem seus pertences pessoais e vestia apenas uma jaqueta quando encontrado. A esposa relatou que o último contato do casal indicava que ele retornaria logo após o evento, mas isso não ocorreu. O carro dele permaneceu estacionado no local onde havia sido deixado.

A ausência de lesões aparentes no corpo levanta dúvidas quanto à causa da morte, enquanto as investigações continuam para esclarecer os fatos.

Corpo de empresário em SP é encontrado dentro de buraco em local em obras

