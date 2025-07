Corpo de Juliana Marins chega ao Brasil após morte em trilha na Indonésia Exames no Brasil buscarão esclarecer o momento exato do falecimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h36 ) twitter

Corpo de Juliana Marins, morta em trilha na Indonésia, chega ao Brasil

O corpo de Juliana Marins, publicitária que faleceu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, chegou hoje (1º) ao Brasil. Após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi transportado para o Rio de Janeiro em uma aeronave da FAB. No Instituto Médico Legal (IML), passará por novo exame de necropsia para determinar quando ocorreu a morte.

O laudo emitido pelas autoridades indonésias indicou hemorragia interna como causa do óbito após uma queda, mas não especificou o momento exato. A Polícia Civil espera que os exames realizados no Brasil esclareçam essa questão. Além disso, autoridades indonésias começaram a coletar depoimentos para investigar as circunstâncias do acidente.

