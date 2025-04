Corpo de menina de 8 anos é enterrado após desafio mortal com desodorante no DF Polícia investiga influenciadores por possível responsabilidade no caso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h44 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h44 ) twitter

Corpo de menina que inalou desodorante é enterrado; influenciadores podem responder por homicídio

O corpo de Sarah Raíssa Pereira, uma menina de apenas 8 anos, foi enterrado no Distrito Federal após sua morte trágica causada pela inalação de desodorante durante um desafio nas redes sociais. A polícia está investigando influenciadores que criaram e compartilharam o desafio, podendo indiciá-los por homicídio.

A tragédia ocorreu em Taguatinga, onde familiares e amigos se reuniram para prestar homenagens à vítima. Na semana passada, Sarah foi encontrada desacordada pelo avô e levada ao hospital em estado crítico. Apesar dos esforços médicos para reanimá-la, a morte cerebral foi confirmada.

A mãe e o avô já foram ouvidos pela polícia. Um relatório médico inicial aponta a inalação do desodorante como causa provável do óbito. A investigação aguarda laudos do IML e perícias no celular da menina para notificar a rede social envolvida.

A plataforma onde o desafio foi divulgado lamentou o ocorrido, removeu o conteúdo impróprio rapidamente e iniciou uma investigação interna. A empresa destacou que seu uso é restrito a maiores de 13 anos e reafirmou seu compromisso com um ambiente digital seguro.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!