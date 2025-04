Mulher é baleada ao passar pela rua enquanto acontecia assalto na zona sul de São Paulo

Uma mulher foi vítima de bala perdida em um bairro de alto padrão na zona sul de São Paulo. Érica dos Santos Moreira passava pela rua onde acontecia um assalto. Dois homens chegaram em uma moto. O garupa desceu armado e roubou um celular de um casal que caminhava pela calçada. Quando o criminoso foi abordar outro casal, o homem que teve o celular roubado reagiu e conseguiu imobilizar o assaltante, que deixou a arma cair no chão junto com os itens roubados. Quando o casal resolveu fugir, o criminoso disparou várias vezes antes de deixar o local. As vítimas não foram atingidas pelos disparos, mas um dos tiros acertou Érica. Ela foi socorrida pela polícia e levada de ambulância para o hospital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!