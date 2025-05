Corpo de promotora de eventos é encontrado em barragem na Grande São Paulo Ex-marido confessa crime motivado por ciúmes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia encontra no rio Tietê corpo de promotora de eventos desaparecida na Grande SP

Após dez dias desaparecida, Amanda Caroline de Almeida foi encontrada em uma barragem em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, ex-marido da vítima, confessou ter cometido o assassinato por ciúmes e descartado o corpo no rio Tietê. A descoberta ocorreu após uma testemunha acionar a polícia ao passar pelo local.

O irmão de Amanda reconheceu o corpo pelas tatuagens e características pessoais no Instituto Médico Legal de Osasco. Abalado, ele precisou de atendimento médico após o reconhecimento.

As investigações revelaram que Carlos estava separado de Amanda há dois meses e que o casal tinha três filhos. Henrique Ribeiro, irmão do agressor, também está preso após câmeras de segurança flagrarem ambos transportando o corpo no carro.

No primeiro trimestre deste ano, a Secretaria da Segurança Pública registrou 61 casos de feminicídio em São Paulo, uma redução comparada ao ano anterior. O sepultamento de Amanda está previsto para ocorrer na próxima terça-feira.

‌



Assista em vídeo - Polícia encontra no rio Tietê corpo de promotora de eventos desaparecida na Grande SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!