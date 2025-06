Corpo do sambista Bira Presidente é sepultado no Rio Fundador do Fundo de Quintal faleceu aos 88 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h38 ) twitter

Minuto JR: Corpo do sambista Bira Presidente é enterrado no RJ

O corpo de Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, foi sepultado na zona oeste do Rio de Janeiro. O sambista, que tinha 88 anos, faleceu devido a complicações de câncer de próstata e Alzheimer. Ele foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal e do bloco Cacique de Ramos.

A Receita Federal apreendeu mais de 650 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga estava escondida em uma carga de café destinada à Alemanha e à Polônia. Até agora, ninguém foi preso.

No Pará, um ônibus transportando 35 estudantes universitários colidiu com a traseira de um caminhão em uma rodovia. Oito alunos permanecem hospitalizados em estado grave em Paragominas. Testemunhas relataram que o caminhão freou bruscamente, impossibilitando o motorista do ônibus de evitar a colisão.

Assista ao vídeo - Minuto JR: Corpo do sambista Bira Presidente é enterrado no RJ

