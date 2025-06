Corpos de reféns sequestrados pelo Hamas são encontrados em Gaza Exército israelense localiza corpos após mais de um ano e meio do sequestro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h21 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação do exército israelense resgata corpos de reféns sequestrados pelo Hamas

O exército de Israel encontrou os corpos de dois reféns sequestrados pelo Hamas há mais de um ano e meio, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Gadd Hagal e Judd Weinstein foram raptados durante uma invasão que ocorreu em 7 de outubro de 2023, quando saíram para uma caminhada no Kibutz Nir Oz.

Embora os corpos de Gadd e Judd tenham sido recuperados, ainda há 56 reféns sob controle do Hamas na região. O governo israelense estima que 23 deles ainda estejam vivos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou a ação dos militares e reafirmou o compromisso de Israel em continuar as operações para libertar todos os reféns sequestrados. Além disso, forças israelenses atacaram locais de fabricação de drones do grupo Hezbollah em Beirute, após alertarem as autoridades libanesas sobre a ofensiva. Não há registro de feridos no ataque.

Assista ao vídeo - Operação do exército israelense resgata corpos de reféns sequestrados pelo Hamas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!