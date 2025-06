Correios enfrentam quase 60 mil reclamações por atrasos nas entregas Prejuízo ultrapassa R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 00h09 (Atualizado em 03/06/2025 - 00h09 ) twitter

Atrasos em entregas gera quase 60 mil reclamações contra os Correios nos últimos seis meses

Os Correios estão sob pressão devido a atrasos nas entregas de encomendas em todo o Brasil. Uma plataforma nacional registrou quase 60 mil queixas nos últimos seis meses, com apenas metade das reclamações respondidas. Kevin, um cliente insatisfeito, comprou eletrônicos no início de maio que estão parados há mais de 21 dias no depósito dos Correios em São Paulo sem atualizações no rastreamento.

Além dos atrasos, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou a suspensão dos voos dos Correios por descumprimento das normas de segurança para transporte de produtos perigosos. A empresa enfrenta um prejuízo superior a R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre deste ano. Em resposta aos desafios, os Correios afirmaram estar realizando ajustes operacionais e aumentando a capacidade de distribuição nos finais de semana, mas não definiram prazo para normalização dos serviços.

