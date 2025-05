Correios oferecem atendimento para vítimas de fraude no INSS Serviço presencial é voltado a aposentados e pensionistas sem acesso digital JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h40 ) twitter

JR Dinheiro: Atendimento presencial do INSS será voltado para vítimas e beneficiários com dúvidas

Agências dos Correios passam a oferecer atendimento presencial para beneficiários do INSS que sofreram fraudes ou têm dúvidas sobre descontos não autorizados. Este serviço destina-se principalmente a aposentados e pensionistas que não utilizam canais digitais como o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.

O atendimento será realizado exclusivamente nas agências dos Correios, pois as agências do INSS não farão atendimentos presenciais. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Caso o beneficiário tenha dificuldades de locomoção, um representante pode comparecer munido de procuração específica.

O procurador terá permissão apenas para realizar consultas sobre descontos indevidos. Após a consulta, será gerado um protocolo que deverá ser utilizado no pedido de reembolso dos valores descontados indevidamente.

