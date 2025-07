Corte no orçamento ameaça fiscalização eletrônica nas rodovias federais Redução de verba pode interromper funcionamento de radares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 23h51 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corte de gastos para cumprir a meta fiscal pode paralisar a fiscalização de velocidade nas rodovias

O corte no orçamento federal destinado à manutenção dos radares eletrônicos nas rodovias brasileiras ameaça a fiscalização de velocidade. Inicialmente previsto em R$ 364 milhões, o valor foi reduzido para R$ 43 milhões, uma diminuição de 88%. Com isso, a manutenção dos 1.600 radares instalados nas rodovias federais está em risco.

A Secretaria Nacional de Trânsito alertou sobre a insuficiência dos recursos, sugerindo que a paralisação poderia ocorrer já em junho. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conseguiu manter os radares operando com uma liberação adicional de R$ 10 milhões em junho. No entanto, sem previsão de novos recursos, o serviço pode ser suspenso no próximo mês.

Em termos de arrecadação, as multas aplicadas pelos radares somaram mais de R$ 1 bilhão em anos anteriores, mas nos primeiros sete meses deste ano totalizaram apenas R$ 2 milhões. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 73 mil acidentes e cerca de 6 mil mortes em rodovias federais no último ano. Especialistas alertam que a suspensão dos radares pode aumentar esses números. O DENIT e o Ministério dos Transportes não se pronunciaram sobre a situação.

Assista ao vídeo - Corte de gastos para cumprir a meta fiscal pode paralisar a fiscalização de velocidade nas rodovias

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!