Corpo de professora de 56 anos encontrada morta em Minas Gerais é enterrado nesta segunda (21)

Soraya Tatiana Bonfim França foi velada em Belo Horizonte mais cedo, policiais civis estiveram na casa dela. A professora, de 56 anos, foi vista pela última vez na sexta feira (18), em casa, pelo filho, que viajou no fim de semana. Como não conseguiu falar com ela, no dia seguinte, entrou em contato com uma vizinha. A mulher foi encontrada morta, neste domingo (20), em Vespasiano, na região metropolitana. O corpo estava debaixo de um viaduto, e tinha sinais de violência. O caso é tratado pela polícia como feminicídio, mas a morte da professora, ainda é um mistério. Por enquanto, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.



