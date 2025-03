Cratera gigante se abre na praia do Atalaia (PA) e assusta moradores e turistas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 23h04 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h21 ) twitter

Uma enorme cratera se abriu na praia do Atalaia, no Pará. Moradores e banhistas registraram o momento em que o buraco de cerca de 900 metros quadrados começou a se formar na areia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum imóvel foi interditado. A prefeitura de Salinópolis disse que vai fazer uma drenagem nesse e em outros pontos para minimizar os impactos. Choveu muito na região nas últimas Semanas o que, segundo especialistas, provocou o fenômeno natural conhecido como "rompimento de dique".

