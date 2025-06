Crescimento de imigrantes no Brasil após seis décadas, aponta IBGE Venezuelanos superam portugueses como maior grupo estrangeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h22 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Número de imigrantes volta a crescer pela primeira vez em 65 anos, mostra IBGE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o número de imigrantes no Brasil voltou a crescer pela primeira vez em 65 anos. Em 2022, o país registrou mais de um milhão de estrangeiros, um aumento de 70% em relação a 2010. A maioria desses imigrantes chegou entre 2013 e 2022.

Os venezuelanos destacaram-se com um crescimento expressivo, multiplicando-se por 94 vezes em doze anos. Com isso, eles se tornaram o maior grupo estrangeiro no país, ultrapassando os portugueses.

Roraima apresenta a maior proporção de estrangeiros entre seus habitantes, atingindo quase 13% da população. Em contrapartida, o Rio de Janeiro foi o único estado a registrar uma queda no número de imigrantes entre 2010 e 2022.

Assista ao vídeo - Número de imigrantes volta a crescer pela primeira vez em 65 anos, mostra IBGE

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!