Crescimento econômico chinês de 5,2% impulsionado pela indústria

Economia da China cresce 5,2% no segundo trimestre

A economia da China cresceu 5,2% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. O governo chinês atribui esse crescimento à produção industrial.

Para contornar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, as empresas chinesas anteciparam suas vendas antes da implementação das taxas. Além disso, houve uma reorientação para outros parceiros comerciais.

As exportações para países do sudeste asiático aumentaram em 17%, enquanto as exportações para os Estados Unidos caíram em 16%. No mercado interno, o consumo cresceu em 4,8%, embora abaixo das expectativas dos analistas.

