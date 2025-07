Criação de empregos formais no Brasil impacta mercado financeiro Setores de serviços e comércio lideram geração de vagas em maio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h53 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h53 ) twitter

Números do Caged refletem no mercado financeiro e dólar fecha em queda nesta segunda (30)

O Brasil registrou a criação de quase 150 mil novos empregos com carteira assinada em maio, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego. No total, foram gerados 148.900 postos de trabalho. No acumulado do ano, o número de novas vagas ultrapassa 1 milhão, representando um crescimento superior a 2%. Os setores que mais contribuíram para essa geração de empregos foram os de serviços e comércio.

Esses dados positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados tiveram reflexos no mercado financeiro. O dólar encerrou o dia em queda, atingindo a menor cotação dos últimos nove meses, com uma desvalorização de 0,88%, fechando a R$ 5,43. Paralelamente, a bolsa de valores apresentou alta de 1,45%, alcançando 138 mil pontos.

