Crianças do Newell’s Old Boys são suspensas após foto com jogador de rival

Crianças de nove anos são punidas por clube na Argentina após tirarem foto com jogador de rival

Na cidade de Rosário, Argentina, seis crianças de nove anos foram punidas por tirarem uma foto com Inácio Malcorra, jogador do rival Rosario Central. Os jovens peões fazem parte da categoria sub-9 do Newell’s Old Boys e enfrentaram suspensão de 90 dias nos treinos e corte na ajuda de custo.

O incidente ocorreu durante um campeonato infantil em que Malcorra estava presente acompanhando seu filho. A forte rivalidade entre Newell’s Old Boys e Rosario Central gerou grande repercussão no país. O presidente do Newell’s afirmou que a medida visava proteger as crianças de ameaças feitas por torcedores organizados.

A decisão foi criticada pelo técnico da seleção argentina e gerou debate nacional sobre a paixão pelo futebol em Rosário, cidade natal de ídolos como Messi e Di Maria.

Assista ao vídeo - Crianças de nove anos são punidas por clube na Argentina após tirarem foto com jogador de rival

