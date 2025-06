COP30: Belém segue com sérios problemas estruturais a pouco mais de cinco meses para o evento

Enquanto o planeta celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, Belém - sede da COP 30 - continua um grande canteiro de obras. A pouco mais de cinco meses da Conferência Mundial do Clima, o quadro de carências no estado não mudou: mais de 7 milhões de paraenses ainda convivem com esgoto a céu aberto. Segundo o governo do estado, 70% das obras estão concluídas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!