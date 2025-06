Brasileirão: em noite de despedidas, Botafogo vence o Ceará em jogo adiado da 10ª rodada

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Ceará em um jogo adiado da 10ª rodada. A vitória por três a dois contra o Ceará deixou os botafoguenses mais animados, mesmo em uma noite em que um dos ídolos se despediu do clube. Os torcedores agradeceram a passagem vitoriosa de Igor Jesus pelo clube, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, no ano passado. O atacante foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas ainda vai participar da Copa do Mundo de Clubes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!