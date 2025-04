Criminosos armados atacam agência bancária em Guaxupé Quadrilha foge após ação conhecida como Novo Cangaço JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h21 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h21 ) twitter

Uma quadrilha fortemente armada invadiu uma agência bancária em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, utilizando uma tática chamada “novo cangaço”. Os criminosos conseguiram escapar, e a Polícia Federal está investigando o caso. O ataque ocorreu durante a madrugada e envolveu pelo menos 15 indivíduos.

O grupo se dividiu para realizar ataques simultâneos em diferentes locais da cidade. Parte dos criminosos alvejou uma delegacia e um quartel da Polícia Militar, perfurando paredes e ferindo levemente um policial com estilhaços. Enquanto isso, outra parte da quadrilha invadiu a agência bancária no centro do município.

Os criminosos fugiram em cinco veículos, que foram posteriormente abandonados na zona rural. As autoridades ainda não confirmaram se a quadrilha conseguiu roubar dinheiro do banco. Equipes da Polícia Federal de Belo Horizonte foram deslocadas para Guaxupé para auxiliar nas investigações. A agência bancária permanece fechada, sem previsão de reabertura.

