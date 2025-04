'Tarifaço': presidente da UE diz que bloco está aberto para negociar; bolsas despencam na Ásia

A presidente da União Europeia amenizou o tom e afirmou que o bloco "está pronto para um bom acordo" no caso tarifas baixadas pelo presidente Donald Trump. Ursula von der Layen disse que a União Europeia ainda está aberta para negociar e propôs zerar tarifas em produtos industriais que são exportados para os Estados Unidos. Ela também afirmou que o bloco prepara uma resposta às tarifas americanas, se as negociações não derem resultados.



Na Ásia, a guerra tarifária fez o mercado de ações despencar. No Japão, o principal índice da bolsa de Tóquio caiu quase 8%. Na Coreia do Sul, a Bolsa perdeu mais de 5% já no fim do pregão. Em Taiwan, o recuo das ações foi de mais de 9%, a maior baixa diária já registrada. Na China, as principais bolsas caíram mais de 7%. Mas foi o principal índice de Hong Kong que liderou as quedas no continente. A desvalorização passou dos 13%, o pior resultado desde 1997, durante a crise financeira na Ásia.



