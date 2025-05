Criminosos invadem condomínio de luxo em São Paulo com placa clonada Veículos levados foram encontrados, mas suspeitos continuam foragidos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h47 ) twitter

Criminosos utilizam placa clonada para invadir prédio de alto padrão em SP

Criminosos utilizaram uma placa clonada para acessar um condomínio de luxo na região central de São Paulo. Apesar de os veículos furtados terem sido recuperados, os responsáveis pelo crime não foram detidos.

O grupo conseguiu entrar no prédio ao clonar a placa de um carro de um dos moradores. O sistema de segurança do condomínio reconheceu a placa e liberou a entrada. Os criminosos, que estavam armados e com rostos cobertos, invadiram ao menos seis apartamentos e exigiram transferências via PIX, além de subtrair objetos de valor.

Durante o incidente, moradores, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram levados para a garagem. Dados recentes indicam que São Paulo registrou 1.309 roubos e furtos de residências no primeiro trimestre deste ano.

Assista em vídeo - Criminosos utilizam placa clonada para invadir prédio de alto padrão em SP

