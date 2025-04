Criminosos invadem condomínios em São Paulo para realizar furtos Falhas na segurança facilitam ação de assaltantes em edifícios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h28 ) twitter

Assaltantes se passam por moradores para invadir prédios e furtar apartamentos

Assaltantes têm explorado vulnerabilidades na segurança de edifícios em São Paulo para fingirem ser moradores e furtar apartamentos desocupados. Os condomínios estão adotando medidas, como o treinamento dos funcionários e a instalação de dispositivos de vigilância, para evitar essas ações criminosas.

Na zona oeste da cidade, criminosos conseguiram acessar um condomínio pela garagem e invadir um apartamento vazio, saindo duas horas depois com objetos furtados. Em outro incidente, um indivíduo se apresentou como parente de uma moradora, mas teve a entrada negada pelo porteiro após a verificação da história, possivelmente evitando outro furto.

Os criminosos geralmente se passam por moradores ou prestadores de serviço. Nos dois primeiros meses do ano, foram relatados 351 casos de roubos e furtos dessa natureza no estado. Apesar disso, a Secretaria da Segurança Pública informou que houve uma redução desses crimes em comparação com o ano anterior.

Para combater essas invasões, muitos condomínios estão adotando câmeras de reconhecimento facial e modernizando seus sistemas de segurança. Além disso, os funcionários recebem treinamentos rigorosos para garantir que apenas pessoas autorizadas entrem nos edifícios, utilizando documentos com foto para identificação.

