Após caso de racismo, Inter perde mandos de campo e terá portões fechados no Brasileiro feminino

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Internacional depois que uma banana foi jogada em direção ao banco de reservas do Sport durante uma partida do Brasileirão feminino, em Porto Alegre (RS). O time gaúcho perdeu três mandos de campo e vai jogar com os portões fechados até o caso ser julgado. Imagens mostraram que uma atleta da base, recém-contratada, de 18 anos, foi a responsável pelo ato racista. Nesta terça (1º), a direção do Inter rescindiu o contrato da jogadora.



