Criminosos invadem farmácias em Salvador para roubar canetas emagrecedoras Polícia investiga ligação dos suspeitos com tráfico de drogas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h48 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga criminosos que invadem farmácias e roubam canetas emagrecedoras em Salvador (BA)

A polícia da Bahia investiga um grupo criminoso que invade farmácias em Salvador para roubar canetas emagrecedoras. Sete suspeitos foram identificados, dos quais três estão presos. Em um dos casos, o prejuízo foi de R$ 40 mil em uma única farmácia, e seis estabelecimentos foram alvo este mês.

Os suspeitos têm ligação com o tráfico de drogas, e as canetas roubadas são vendidas ilegalmente pela metade do preço em redes sociais e aplicativos de mensagens. Além de Salvador, crimes semelhantes ocorrem em outras cidades brasileiras. Em Foz do Iguaçu, a Receita Federal apreendeu 126 canetas com um homem no aeroporto. Em Fortaleza, assaltantes renderam funcionários e clientes de uma farmácia para roubar as canetas. Entre 2023 e 2024, houve um aumento de 71% nos roubos desses medicamentos no país.

Assista em vídeo - Polícia investiga criminosos que invadem farmácias e roubam canetas emagrecedoras em Salvador (BA)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!