Criminosos roubam mais de 100 kg de cabelo de salão de luxo em São Paulo Ação rápida foi registrada por câmeras em salão frequentado por celebridades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 00h25 )

Criminosos roubaram mais de 100 quilos de perucas e cabelo natural de um salão de beleza em um bairro nobre de São Paulo. Durante a ação, uma funcionária foi rendida e amarrada pelos assaltantes, que utilizaram perucas como disfarce. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do local e durou menos de 15 minutos.

A proprietária do salão, Sara, que está no Brasil há 20 anos, suspeita que os criminosos tinham informações privilegiadas sobre o estabelecimento frequentado por celebridades. Este foi o segundo ataque ao salão no mesmo mês; na primeira tentativa, os ladrões fugiram sem levar nada.

