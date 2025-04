Tempestade de areia atinge o Iraque, e mais de 3.700 pessoas precisam de atendimento médico

Mais de 3,7 mil pessoas precisaram de atendimento médico depois que uma tempestade de areia atingiu o Iraque. A areia tomou as ruas de cidades das regiões central e sul do país. Segundo as autoridades, a tempestade se formou no Deserto da Arábia e chegou ao território iraquiano na noite desta segunda-feira (14). Aeroportos suspenderam voos e escolas foram fechadas. Os hospitais ficaram lotados de pessoas com problemas respiratórios.