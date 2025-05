Criminosos sequestram ônibus durante confrontos entre facções rivais no Rio de Janeiro Criminosos usam veículos para bloquear ruas e dificultar ações policiais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h24 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h24 ) twitter

No Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro, criminosos sequestraram um ônibus durante confrontos entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando. A ação visava bloquear ruas e impedir o acesso policial à comunidade.

A violência na região alterou o trajeto de duas linhas de ônibus pela manhã. Embora não tenha havido vítimas neste incidente específico, três pessoas morreram desde o início do mês devido aos conflitos. As autoridades reforçaram o patrulhamento na área para combater as estratégias do crime organizado.

Até agora, neste ano, 59 ônibus foram danificados em confrontos ou como retaliação a operações policiais. No ano anterior, ocorreram sequestros de 119 coletivos, alguns incendiados pelos criminosos. Em 2024, o prejuízo financeiro para as empresas de transporte ultrapassou os R$ 9 milhões.

